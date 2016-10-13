России не должно быть в ПАСЕ, пока она не начнет выполнять требования - Штайнмайер

00
0
Четверг, 13 октября 2016, 13:57

Министр иностранных дел Германии, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Россия не может вернуться в ПАСЕ, пока не начнет выполнять требования международного сообщества.

Об этом он заявил в своем выступлении в ПАСЕ, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

"Надеюсь, что мы в среднесрочной перспективе создадим условия для того, чтобы российские делегаты вернулись в ПАСЕ. Но ясно, что именно Россия должна добавить свой вклад к этому решению", - заявил он.

Министр напомнил, что Россия покинула ассамблею из-за ограничений, связанных с ее действиями в Украине.

"ПАСЕ в прошлом отреагировала, ограничив права... Попустительство(действиям России) здесь недопустимо", - добавил он.

Штайнмайер особо подчеркнул, что ПАСЕ в каждом случае должна обеспечить отсутствие в Страсбурге депутатов, избранных в Крыму.

"Депутаты, которые попали в Госдуму через выборы в Крыму, не смогут найти место в этом зале", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Франк-ВальтерШтайнмайер настаивает на начале выполнения политических пунктовМинских договоренностей.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РФ подтвердила, что дала Януковичу убежище, и это известно ГПУ - адвокат
Коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО
Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан
Яценюк: стрелять на Майдане решили после встречи Януковича с Путиным
Все новости
Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Видео

Гарвардские ученые объяснили, почему не стоит долго лечиться антибиотиками