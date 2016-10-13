Правозащитников просят признать Сущенко политзаключенным

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, работавшего во Франции, добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключённым.

Об этом у себя в Twitter написал адвокат Марк Фейгин.

"Мы ведём переговоры с правозащитными организациями, российскими и международными о признании статуса Романа Сущенко как политзаключённого", - написал Фейгин.

Мы ведём переговоры с правозащитными организациями, российскими и международными, о признании статуса Романа Сущенко, как политзаключённого. — Mark Feygin (@mark_feygin) October 13, 2016

По словам адвоката, самые масштабные события в защиту журналиста Романа Сущенко ещё впереди.

Он сообщил, что в четверг вылетает на Форум свободной России в Вильнюсе. Фейгин подчеркнул, что освобождение украинского журналиста Сущенко обязательно станет темой для обсуждения.

Украинская правда