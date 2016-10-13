Правозащитников просят признать Сущенко политзаключенным

00
0
Четверг, 13 октября 2016, 13:59

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, работавшего во Франции, добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключённым.

Об этом у себя в Twitter написал адвокат Марк Фейгин.

"Мы ведём переговоры с правозащитными организациями, российскими и международными о признании статуса Романа Сущенко как политзаключённого", - написал Фейгин.

По словам адвоката, самые масштабные события в защиту журналиста Романа Сущенко ещё впереди.

Он сообщил, что в четверг вылетает на Форум свободной России в Вильнюсе. Фейгин подчеркнул, что освобождение украинского журналиста Сущенко обязательно станет темой для обсуждения.

Украинская правда

Темы: Сущенко Политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Посол Дюмон: Сущенко для нас журналист, работающий во Франции 12 октября 2016, 17:14
Вопрос с обменом Сущенко может решить только Путин – Фейгин 12 октября 2016, 05:28
Миятович обратилась к Лаврову по поводу Сущенко 11 октября 2016, 14:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РФ подтвердила, что дала Януковичу убежище, и это известно ГПУ - адвокат
Коммунистку Александровскую выпустили из СИЗО
Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан
Яценюк: стрелять на Майдане решили после встречи Януковича с Путиным
Все новости
Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

7 трендов CEE-2016

Умные кроссовки и холодильники, которые сами заказывают еду