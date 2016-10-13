Кремль оценил вероятность "нормандской встречи" 19 октября

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Четверг, 13 октября 2016, 14:19

В Кремле заявили, что шанс на встречу в "нормандском формате" на уровне глав Украины, Германии, Франции и России 19 октября может появиться по результатам работы экспертов.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Предстоят экспертные встречи, на которых состоится достаточно серьезный разговор. Если эти экспертные встречи завершатся с позитивным итогом, такой шанс появится, безусловно", – сказал Песков.

Комментируя сообщения СМИ, что якобы Путин принял решение не ехать в Берлин на ужин "нормандской четверки" 19 октября, он поинтересовался, откуда появилась информация о возможности такой встречи.

"Эта информация СМИ. Действительно, разные варианты по датам и месту обсуждаются. Действительно, сейчас ведется экспертная работа, в том числе в Минске. В зависимости от того, будут ли конкретные наработки по итогом этих экспертных встреч, будет приниматься решение о целесообразности и возможности проведения встречи "нормандской четверки" на высшем уровне", – сказал Песков.

Он заверил, что Москва не отказывается от такой встречи.

"Мы с самого начала говорили, что необходимо проделать домашнюю работу, по итогам этой домашней работы будет приниматься решение о саммите", – сказал Песков.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель, Олланд и Путин провели 12 октября телефонный разговор, в котором обсудили выполнение Минских соглашений и договорились активизировать консультации в различных форматах. Однако они не пришли к согласию о проведении саммита в нормандском формате.

Темы: Путин Франция Меркель Минские соглашения
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