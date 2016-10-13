В Крыму выберут меру пресечения задержанным 12 октября

В Крыму 13 октября состоятся суды по избранию меры пресечения пятерым крымским татарам, которых 12 октября увезли в ФСБ РФ после обысков.

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook, заседания пройдут после обеда в Киевском районном суде Симферополя.

"Ориентировочно в 14:30 будут проходить суды по избранию меры пресечения пятерым задержанным вчера в Каменке и Строгановке крымским татарам. Киевский районный суд", – написал Курбединов.

В Крыму 12 октября прошли обыски в домах крымских татар. Сообщилось о пяти обысках, напоминает "Крым.Реалии".

Крымский политолог Элеонора Дюльбер написала в Facebook имена и места проживания тех, к кому в среду пришли с обыском российские силовики: "Рустем Исмаилов, 32 года, Каменка; Абдуллаев Узаир, 42 года, Строгановка, Абдуллаев Теймур, 41 год, Строгановка, Джемадинов Эмиль, Салединов Айдер – Строгановка".

Позже крымский адвокат Курбединов сообщил, что задержанным в Крыму предъявили подозрение по "террористической статье".

"Тимуру Абдуллаеву предъявляют ст. 205.5 ч.1, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову предъявляют ст. 205.5 ч 2", – заявил он.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".