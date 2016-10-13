РФ подтвердила, что дала Януковичу убежище, и это известно ГПУ - адвокат

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ официально подтвердило, что Виктор Янукович находится на территории России на основании предоставленного ему временного убежища, и об этом известно Генеральной прокуратуре.



Об этом заявил "Интерфакс-Украина" адвокат экс-президента Виталий Сердюк, ссылаясь на датированный 29 сентября ответ управления МВД РФ на его запрос.



"На ваш запрос от 4 июля 2016 года сообщаем следующее: гражданину Украины Януковичу Виктору Федоровичу..., предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, что подтверждается свидетельством о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, серия ОП № 0107999, выдан УМФС России в Ростовской области", – говорится в документе.



Сердюк отметил, что Генпрокуратура Украины обосновывала отсутствие продвижения в расследовании "дела Майдана" против Януковича отсутствием доказательств пребывания его на территории России, и этим же были мотивированные отказы в проведении его допроса, очных ставок с нынешними высшими должностными лицами Украины, невозможность передачи "дела Майдана" в суд.



"Теперь Генеральная прокуратура потеряла свой последний аргумент для дальнейшей остановки следствия, отказов в проведении допросов, очных ставок, других следственных действий с участием Виктора Януковича и передачи дела в суд", – заявил адвокат.



Кроме того, адвокат отметил, что этот документ "опровергает распространенные ранее слухи о якобы изменении Януковичем гражданства".

Как известно, согласно отчету Государственной службы финансового мониторинга Украины, экс-президент Виктор Янукович и его окружение возможно причастно к хищению почти 200 млрд гривен госсредств.