Путин на заседании СНБО РФ поднял вопрос минских договоренностей

Во время оперативного совещания с СНБО РФ президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения конкретных пунктов минских договоренностей.

Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".

"Обсуждалась ситуация в Сирии, состоялся также обмен мнениями по украинскому урегулированию. Была акцентирована безальтернативность полного выполнения конкретных пунктов минских договоренностей", - подчеркнул представитель Кремля.

Как известно, в Кремле заявили, что шанс на встречу "нормандском формате" на уровне глав Украины, Германии, Франции и России 19 октября может появиться по результатам работы экспертов.

Канцлер Германии Ангела Меркель, Олланд и Путин провели 12 октября телефонный разговор, в котором обсудили выполнение Минских соглашений и договорились активизировать консультации в различных форматах. Однако они не пришли к согласию о проведении саммита в нормандском формате.