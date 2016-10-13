Путин на заседании СНБО РФ поднял вопрос минских договоренностей

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Четверг, 13 октября 2016, 15:52

Во время оперативного совещания с СНБО РФ президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности выполнения конкретных пунктов минских договоренностей.

Об этом в четверг рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает российское агентство "ТАСС".

"Обсуждалась ситуация в Сирии, состоялся также обмен мнениями по украинскому урегулированию. Была акцентирована безальтернативность полного выполнения конкретных пунктов минских договоренностей", - подчеркнул представитель Кремля.

Как известно, в Кремле заявили, что шанс на встречу "нормандском формате" на уровне глав Украины, Германии, Франции и России 19 октября может появиться по результатам работы экспертов.

Канцлер Германии Ангела Меркель, Олланд и Путин провели 12 октября телефонный разговор, в котором обсудили выполнение Минских соглашений и договорились активизировать консультации в различных форматах. Однако они не пришли к согласию о проведении саммита в нормандском формате.

Темы: Путин Минские соглашения Росcия
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