Мэру Торецка, которого подозревают в сепаратизме, продлили арест

Краматорский городской суд продлил арест мэра Торецкая Донецкой области Владимира Слипцов до 19 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Украинские Новости.

"13 октября Краматорский городской суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и продлил срок содержания под стражей сроком еще на 36 суток мэру Торецка", - сказано в нем.

Слипцову инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями "участие в террористической группе или террористической организации", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

По данным следствия, мэр Торецка связан с организацией и проведением на территории города незаконного референдума о "независимости" самопровозглашенной "ДНР".

Как известно, 18 августа 2016 Краматорский городской суд избрал для мэра Торецкая Владимира Слипцов мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

29 августа городской совет Торецкая Донецкой области выразил недоверие мэру Владимиру Слипцов, подозреваемого в сепаратизме, а также сняла с должности первого заместителя мэра Торецкая Валентина Старущенко.