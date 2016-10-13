Боевики 7 раз открывали огонь по позициям сил АТО в четверг

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции в четверг.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, один случай нарушения режима тишины зафиксирован в районе Авдеевки, что на Донецком направлении.

"Противник вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия. Также, кроме стрелкового оружия в этом районе враг применил по силам АТО минометы калибра 82 и 120 мм", - сказано в сообщении.

В то же время на Мариупольском направлении минометный огонь боевиков был зафиксирован неподалеку Талаковки и Водяного.

"В районе последнего противник также открывал огонь из артиллерии калибра 122мм", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, в течение дня "режим тишины" незаконные вооруженные формирования нарушали также и на Луганском направлении.

"Обстрелы со стороны противника зафиксировано вблизи Станицы Луганской, при этом боевики применяли гранатометы, и в районе Новоалександровки - там противник вел огонь из стрелкового оружия", - сообщает пресс-центр.

Украинская правда