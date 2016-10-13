Порошенко поговорил с Меркель о Донбассе. Созвонятся с Олландом

337 просмотров
0
Четверг, 13 октября 2016, 22:38

Президент Петр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации, Порошенко проинформировал Меркель об увеличении количества обстрелов со стороны российских боевиков, особенно в ночное время. Он также отметил важность размещения постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

Собеседники также обсудили вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации.

Собеседники договорились провести трехстороннюю конференцию между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни.

Украинская правда

Темы: Порошенко Меркель визы Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Порошенко о резолюции ПАСЕ: это победа дипломатии 13 октября 2016, 18:27
Порошенко сообщил Франции и Германии об ухудшении ситуации 13 октября 2016, 12:27
КС возьмется за жалобу Порошенко, что Янукович - не президент 13 октября 2016, 11:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Подозреваемый в организации захвата Харьковской ОГА вышел под залог
Мэра Бучи посадили под домашний арест с браслетом
Фейгину запретили выезд из России
Генассамблея утвердила нового генсека ООН
Все новости
Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?

Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги