"Крымских диверсантов" перевели из Крыма в московское СИЗО

211 просмотров
0
Пятница, 14 октября 2016, 00:55

Фигуранты дела "украинских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей находятся в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова и Ева Меркачева, посетившие 13 октября изолятор с плановой проверкой, передает "Медуза".

Панов и Захтей рассказали, что были перевезены из Симферопольского СИЗО в Москву в ночь на 7 октября.

По словам Световой, на руках Панова и Захтея видны "кровавые раны от наручников" и синяки, которые "остались еще с задержания в августе 2016 года".

Причины перевода Панова и Захтея в Москву неизвестны. По их собственным словам, следственных действий в Москве с ними не проводили.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панов, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму".

Крымская правозащитная группа подала заявление о преступлении в прокуратуру АР Крым по факту незаконного лишения свободы украинца, а также нанесения ему телесных повреждений на территории Крыма.

Еще одному задержанному в этом деле - Андрею Захтею - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

Эксперты Крымской правозащитной группы выявили в деле "крымских диверсантов" несколько существенных противоречий.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

Темы: Крым Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Крыму суд по задержанным 12 октября – пускают только родных и СМИ 13 октября 2016, 16:00
Суд в Крыму оставил Чийгоза под стражей 13 октября 2016, 15:59
На админгранице с Крымом 2 пункта работают на генераторах 13 октября 2016, 15:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Крымских диверсантов" перевели из Крыма в московское СИЗО
Подозреваемый в организации захвата Харьковской ОГА вышел под залог
Мэра Бучи посадили под домашний арест с браслетом
Фейгину запретили выезд из России
Все новости
Зима близко

Будет ли сорван отопительный сезон?

Культура

От диабета до демократии: Сахарная архитектура в ИЗОЛЯЦИИ