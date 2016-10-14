МИД Украины потребовал немедленно освободить 5 арестованных крымских татар

МИД Украины выразил решительный протест в связи с обысками в домах крымских татар в Крыму 12 октября и последующим арестом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с проведением 12 октября 2016 года оккупационными властями Крыма серии обысков в домах крымских татар, неправомерным задержанием и последующим арестом пяти граждан Украины - активистов крымскотатарского сообщества Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Айдера Салединова, Эмиля Джемадинова и Рустема Исмаилова", - говорится в заявлении.

В украинском МИД подчеркнули, что такие действия России являются "продолжением ее репрессивной политики, направленной на запугивание населения полуострова с целью подавления любых проявлений инакомыслия и общественного сопротивления незаконной оккупации".

"Убеждены, что попытки государства-оккупанта скрыть собственное своеволие и пренебрежение к правам человека за ширмой "борьбы с терроризмом или экстремизмом" уже давно никого не вводят в заблуждение", - отметили в ведомстве.

МИД Украины также потребовал немедленного освобождения пяти арестованных 13 октября крымских татар, а также других украинцев, которые незаконно удерживаются в России.

Кроме того, в МИД призвали международных партнеров Украины усилить давление на РФ "с требованием прекратить преследование и репрессии на этнической и религиозной почве во временно оккупированном Крыму".