Порошенко анонсировал очередную передачу техники военным

Президент Порошенко анонсировал очередную передачу военной техники в войска.

Об этом 14 октября во время выступления на Софийской площади во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины заявил президент Петр Порошенко.

"Завтра (15 октября) я продолжу традицию публичной передачи техники и оружия в войска. На этот раз речь идет о боевой и транспортной авиации, ракетно-артиллерийском вооружении, танках, БМП, БТР, грузовых автомобилях и средствах тылового обеспечения", - заявил президент.

Украинская правда