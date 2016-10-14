Порошенко анонсировал очередную передачу техники военным

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Пятница, 14 октября 2016, 10:42

Президент Порошенко анонсировал очередную передачу военной техники в войска.

Об этом 14 октября во время выступления на Софийской площади во время торжественной присяги курсантов в День защитника Украины заявил президент Петр Порошенко.

"Завтра (15 октября) я продолжу традицию публичной передачи техники и оружия в войска. На этот раз речь идет о боевой и транспортной авиации, ракетно-артиллерийском вооружении, танках, БМП, БТР, грузовых автомобилях и средствах тылового обеспечения", - заявил президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко армия
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IP: 93.171.76.---Balabanoff14.10.2016 11:49
Передача техніки та зброї у війська має бути не піар-акцією Президента до чергового свята, а повсякденною планомірною роботою, яка не потребує реклами.
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