Панова и Захтея скрывали от правозащитников, родственников и адвокатов

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Пятница, 14 октября 2016, 10:57

К задержанным в Крыму по обвинению в диверсиях украинцам Евгению Панову и Андрею Захтею после перевезения в московское СИЗО "Лефортово" не приходили ни консул, ни адвокаты.

Об этом сообщила в эфире канала "112 Украина" российская правозащитница Зоя Светова, которая и обнаружила их в "Лефортово".

Она сообщила, что члены Общественной наблюдательной комиссии несколько раз за последнее время посещали СИЗО "Лефортово" и спрашивали, не содержатся ли там Панов и Захтей.

"И вот вчера, когда мы в очередной раз спросили, руководство СИЗО сказало, что да, такие люди к ним поступили", - рассказала Светова.

При этом, по словам задержанных, они оказались в Москве в ночь с 6 на 7 октября.

"Евгений (Панов) сказал, что их переправили на вертолете из Крыма на материк. Потом они ехали на машине с мешком на голове. Они так и не поняли, в каком городе они оказались. Думали, что в Ростове-на-Дону", - рассказала правозащитница.

По ее словам, Панов и Захтей просили сообщить об их местонахождении родственникам и украинскому консулу. Адвокаты к задержанным тоже пока не приходили.

Светова сообщила, что Панов имеет украинское гражданство, а Захтей – украинское и российское.

Правозащитницу поразили кровавые раны от наручников на руках Панова и Захтея, а также шрамы на лице.

По словам Световой, они ничего не говорили о применении пыток, но, когда она спросила, было ли задержание жестким, они только улыбнулись в знак согласия.

В то же время, по словам правозащитницы, в настоящее время пыток к Панову и Захтею не применяют.

Как известно, 10 августа в ФСБ РФ сообщили, что в Крыму задержан гражданин Украины Евгений Панов, которого назвали "одним из организаторов терактов, готовящихся в Крыму".

Крымская правозащитная группа подала заявление о преступлении в прокуратуру АР Крым по факту незаконного лишения свободы украинца, а также нанесения ему телесных повреждений на территории Крыма.

Еще одному задержанному в этом деле - Андрею Захтею - 5 сентября следственные органы РФ предъявили обвинение в пособничестве терроризму.

Эксперты Крымской правозащитной группы выявили в деле "крымских диверсантов" несколько существенных противоречий.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

Украинская правда 

Темы: Крым Росcия
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