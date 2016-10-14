"Венецианка" в конце недели одобрит заключение по закону о мирных собраниях

Венецианская комиссия в пятницу-субботу должна одобрить проект заключения по законопроекту о мирных собраниях.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

"Да, мы получили от Киева запрос и уже подготовили проект заключения, который будет обсужден и одобрен в конце недели в Венеции" - сказал он.

Букиккио при этом положительно оценил законопроект.

"Я не могу разглашать детали этого документа, но если говорить в целом, то это – действительно хороший законопроект", - сказал он.

В конце сентября в Министерстве юстиции состоялась встреча с участием представителей Минюста, Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии), Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, Министерства внутренних дел и Нацполиции с целью обсуждения проектов законов "О гарантиях свободы мирных собраний" и "О гарантиях свободы мирных собраний в Украине" на предмет их соответствия европейским принципам и стандартам.

Представители Венецианской комиссии тогда отметили готовность подготовить выводы и предложения, которые обеспечат реализацию в украинском законодательстве лучших образцов европейского опыта в данной сфере.

Европейская правда