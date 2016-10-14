"Укравтодор" напоминает водителям, что время "переобуться"

00
0
Пятница, 14 октября 2016, 12:57

"Укравтодор" призывает автолюбителей сменить шины своих транспортных средств с учетом снижения среднесуточных температур, образования гололеда на дорогах и выпадения осадков в виде снега.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Украины в Твиттере.

"Водители, внимание - время "переобуть" транспортное средство!", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" также просят автолюбителей напомнить своим друзьям и знакомым о необходимости сменить "обувь" для своих машин.

Как известно, по данным синоптиков, 14 октября ночью в Украине, кроме большинства западных и северных областей - дождь, местами с мокрым снегом, в восточных и Днепропетровской областях местами сильные осадк.

Днем в большинстве областей без осадков, на востоке и в Приазовье дождь. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем 4-9 тепла, на Закарпатье до +12, на юге страны ночью +3-9, днем +8-13.

Темы: Укравтодор дороги авто
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
На Николаевщине перекрывали трассу: требуют ремонта дорог 27 августа 2016, 12:32
Контракт с итальянцами на ремонт трассы Киев – Харьков разорвали 23 августа 2016, 17:42
Омелян: Некоторые чиновники "Укравтодора" и "Укрзализныци" саботируют Prozorro 16 августа 2016, 19:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: за минувшие сутки пострадавших нет
Минюст: Украину никто не обязывал платить Януковичу
"Венецианка" в конце недели одобрит заключение по закону о мирных собраниях
Порошенко: Участие в АТО приняли около 280 тысяч украинцев, 2533 - погибли
Все новости
#ПесниВойны

Музыканты презентовали сингл ко Дню защитника Украины

Доказано Нобелевкой

Голод – тетка, причем любящая