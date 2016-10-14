Дела Сущенко и Семены - в повестке дня Миятович

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Пятница, 14 октября 2016, 15:05

Дела украинских журналистов Романа Сущенко, задержанного в Москве и Николая Семены, который находится под домашним арестом в Крыму - одни из ключевых в повестке дня представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ по итогам визита Миятович в Киев.

Как указано в отчете, представитель ОБСЕ в ходе встречи с главой МИД Павлом Климкиным подчеркнула необходимость обеспечения безопасности представителей СМИ и обеспечение плюрализма.

"Я получаю больше сообщений об угрозах в адрес журналистов, особенно в Интернете, и особенно против тех, кто участвует в журналистских расследованиях", - отметила Миятович.

"Гонения и "маркировка" журналистов как "предателей" - неприемлемо в демократическом обществе, и это фактически ограничивает представителей СМИ в выполнении своей работы", - отметила она.

Вместе с тем Миятович призвала украинские власти активизировать усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления, совершенные в отношении журналистов. 

Как известно, 19 апреля 2016 года подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела в отношении крымского журналиста Николая Семены по статье российского законодательства о "сепаратизм" за публикации в СМИ.

В конце апреля Семену перевели в статус обвиняемого.  В сентябре Семена написал обращение к ряду международных представителей по правам человека и свободы СМИ.

Корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Украинская правда 

Темы: СМИ ОБСЕ Росcия Крым
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