Порошенко рассказал о своих "сувенирах" с Донбасса

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Пятница, 14 октября 2016, 15:37

Президент Петр Порошенко рассказал "сувенирах" с Донбаса - кукле из дьюти-фри Донецкого аэропорта, двух осколках и солдатской металлической чашке - которые напоминают ему о вооруженном конфликте на оккупированной территории.

Об этом Порошенко рассказал в ходе своего выступления в честь Дня защитника Украины 14 октября. 

"Постоянным напоминание о войне в моем рабочем кабинете являются два осколка, детская кукла из магазина дьюти-фри Донецкого аэропорта, которую мне подарили "киборги" и солдатская металлическая чашка. Эти реликвии ни на минуту не дают забыть о черной туче, которая нависла над Украиной со стороны восточного соседа", – отметил Порошенко.

Как известно,  ранее президент высказал предположение, что агрессия РФ, которая продолжается до сих пор и военная угроза с востока - "на длительную историческую перспективу, но Украина своего не отдаст".

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Темы: Донбасс Порошенко АТО Росcия война
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IP: 141.0.13.---Максим Вельчинский14.10.2016 15:57
А еще наверное напоминают сколько он заработал на АТО не АТО, и сколько еще заработает! Ведь бюджет на 2017 военный и как на зло минометы закончились. Так что его заводик наверное будет в три смены минометы штамповать). Вот уж где кровавые шекели рекой текут.
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