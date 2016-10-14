Миятович: Виновные в убийстве Шеремета должны быть наказаны

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Пятница, 14 октября 2016, 17:16

Убийство одного из руководителей Украинской правды, журналиста Павла Шеремета является "пугающим сообщением" для всего медиа-сообщества, виновные в нем должны быть наказаны.

Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, сообщает ОБСЕ по итогам визита Миятович в Киев.

"Убийство Шеремета стало пугающим сообщением для всего медиа-сообщества. Убийства журналистов в Украине, в том числе Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия или Олеся Бузины, заслуживают того, чтобы правосудие свершилось. Безнаказанность подвергает каждого журналиста опасности", - отметила Миятович .

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

27 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом о Шеремета нет никаких проблем.

Украинская правда 

Темы: Дело Шеремета ОБСЕ СМИ
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IP: 91.225.121.---DND14.10.2016 17:29
Якась там Дуня не адекватна, а вбивці іншиих громадян України і світу повинні бути не покарані?
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