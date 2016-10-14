По Киеву прошел "Марш славы героев"

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Пятница, 14 октября 2016, 17:58

Активисты украинских националистических организаций и политических сил провели в центре Киева вече, приуроченное 74-й годовщине создания Украинской повстанческой армии, после чего состоялось торжественное шествие "Марш нации" к Михайловской площади.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", около 15:00 в парке Т.Шевченко собрались на вече более 1,5 тыс. человек, позже их количество увеличивалось.

Присутствующие активисты держали e руках символику партии ВО "Свобода", общественной инициативы "Черный комитет", "Братство", Конгресс украинских националистов, ОУН и УНА-УНСО, а также бойцами батальона "Сич".

После завершения вече около 16:30 присутствующие организовано выстроились в колонну прошли "Маршем славы героев" по бульвару Шевченко, откуда прошли по Крещатику, Майдану Незалежности и по улице Михайловской.

Во главе колонны участники марша несли большие желто-голубой и красно-черный флаги и баннер с надписью "Марш славы героев". Марш завершился на Михайловской площади, где состоится концерт.

Отмечается, что общая численность участников марша составила около 3 тысяч человек.

Как сообщают Украинские новости, на Михайловской площади активисты зажгли дымовые шашки в знак протеста против содержания под стражей националиста Сергея Крайняка. Сотрудники полиции не препятствовали действиям митингующих.

 
 
 
роман кравец
Темы: Киев празднования Свобода
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