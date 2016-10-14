Лещенко: Санкций Украины против РФ нет уже месяц - проходят "торги"

В Украине с 16 сентября не действуют санкции против России, российских граждан и компаний, а продолжение санкций нет, поскольку "продолжаются торги".

Об этом 14 октября заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

"16 сентября 2015 указом президента Порошенко были введены санкции сроком на один год. 16 сентября 2016 года санкции закончились. И уже месяц нет указа Порошенко о восстановлении санкций. То есть США держат санкции против России, Канада держит, Евросоюз держит - а Украина нет", - отметил он.

Нардеп добавил, что по информации источников, продолжения санкций нет, поскольку "продолжаются торги".

"Это очередная коррупционная тема. За определенную сумму можно вычеркнуть себя из санкционного списка. Или включить туда своего конкурента - и получить монополию на рынке", - отметил он.

Украинская правда