Лещенко: Санкций Украины против РФ нет уже месяц - проходят "торги"

1343 просмотра
0
Пятница, 14 октября 2016, 18:21

В Украине с 16 сентября не действуют санкции против России, российских граждан и компаний, а продолжение санкций нет, поскольку "продолжаются торги".

Об этом 14 октября заявил нардеп от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

"16 сентября 2015 указом президента Порошенко были введены санкции сроком на один год. 16 сентября 2016 года санкции закончились. И уже месяц нет указа Порошенко о восстановлении санкций. То есть США держат санкции против России, Канада держит, Евросоюз держит - а Украина нет", - отметил он.

Нардеп добавил, что по информации источников, продолжения санкций нет, поскольку "продолжаются торги".

"Это очередная коррупционная тема. За определенную сумму можно вычеркнуть себя из санкционного списка. Или включить туда своего конкурента - и получить монополию на рынке", - отметил он.

Украинская правда

Темы: Росcия санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Под посольством РФ в Киеве прошли две акции: "сожгли" Путина 14 октября 2016, 16:31
Порошенко рассказал о своих "сувенирах" с Донбасса 14 октября 2016, 15:37
Россия настаивает: контроль над границей только после выборов и Конституции 14 октября 2016, 15:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко призывает мир не быть наивным и продолжать санкции
В пятницу боевики открывали огонь уже 21 раз - штаб
У Меркель заявили: вопрос саммита "нормандской четверки" остается открытым
Миятович: Виновные в убийстве Шеремета должны быть наказаны
Все новости
#ПесниВойны

Музыканты презентовали сингл ко Дню защитника Украины

7 трендов CEE-2016

Умные кроссовки и холодильники, которые сами заказывают еду