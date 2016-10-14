Обама: если изберут Трампа, все мои достижения полетят из окна

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Пятница, 14 октября 2016, 21:22

Президент США Барак Обама считает, что во время выборов в стране на кону стоит сама демократия.

Об этом он заявил во время выступления в Огайо в пятницу, сообщает Немецкая волна.

"Сама демократия сейчас стоит на кону", - сказал Обама.

Он раскритиковал кандидата-республиканца Дональда Трампа.

"Последний аргумент Дональда Трампа - что вам терять? Ответ - все", - сказал глава американского государства.

Обама подчеркнул, что все достижения восьми лет его правления в экономике "полетят из окна", если избиратели выберут Трампа.

Действующий президент подчеркнул, что Трамп не является типичным республиканцем и, в отличие от предыдущих кандидатов от Республиканской партии, не является достаточно квалифицированным, чтобы занимать высший пост в государстве.

Обама призвал американцев воспользоваться правом преждевременного голосования и поддержать кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах главы государства, намеченных на 8 ноября.

Темы: США
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