Гройсман рассказал, как таможенники сами били свои сканеры

На украинских таможнях нет ни одного исправного рентгеновского устройства, что позволяет проводить осмотр предметов, не вынимая их из транспортного средства, тары или упаковки - они все механически повреждены.

Об этом в интервью УНИАН заявил премьер Владимир Гройсман, отметив, что их "били" сами таможенники.

"У нас ни одного сканера (рентгеновское устройство, что позволяет проводить осмотр предметов, не вынимая их из транспортного средства, тары или упаковки, - УНИАН) нет на таможне. Все – механически повреждены. То есть, сами таможенники брали их, били, чтобы не видно было, какие товары перемещаются в контейнерах, автомобилях", - рассказал премьер.

"Поэтому наша задача сегодня – технически "перевооружить" их, модернизировать. Совместно мы будем это делать с нашими американскими партнерами. Думаю, за год сможем навести порядок. Но здесь две части работы. Во-первых, локальные антикризисные вещи, которые нужно делать управленческими приказами. Во-вторых, есть другие задачи – системные, стратегические изменения", - подчеркнул Гройсман.

Также он отметил, что сегодня контрабандистам и схемникам "не так просто жить, как жилось раньше".

"Мы сейчас запустили "таможенную сотню", основали "единое окно", ввели совсем другое тарифообразование для растаможки. Сейчас уже есть результат. Если в мае-июле схемщики сидели и ждали – "попустит" Гройсман, не "попустит", потом поняли – не "попустит". Совсем не везти товар им не выгодно: лучше везти в белую, чем придерживать дальше. Поэтому в августе мы получили при плане 19 миллиардов гривен – 21 миллиард 300 миллионов. В сентябре – тоже перевыполнение. Все это дает результаты", - отметил премьер.