Олланд рассказал, как создавали Нормандский формат

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Пятница, 14 октября 2016, 22:15

Во Франции опубликована книга журналистов Le Monde, которая основывается на многолетних неофициальных разговорах с президентом Франции Франсуа Олландом.

Книга содержит также фрагменты, посвященные украинско-российскому конфликту, в том числе – рассказ о том, как был создан Нормандский формат, сообщает Radio France Internationale.

Олланд рассказал, что идея четырехсторонних переговоров принадлежала именно ему, а также что Путин не сразу дал согласие на такую встречу. В конце концов, после нескольких раундов переговоров, все стороны согласились встретиться в замке Бенувиль

"Путин и Порошенко ведут себя настороженно. В большом зале замка царит очень напряженная атмосфера", - передают авторы описание встречи. Как выяснилось, на тех переговорах в июне 2014 года было сделано первое совместное фото президентов Порошенко и Путина, которое нигде не публиковалось в течение более чем 2 лет.

Утверждается также, что это фотографирование лишь усугубило атмосферу, поскольку президент РФ изначально был против фотофиксации их встречи.

"Чувствовалось, что Путин вел жесткую игру, а Порошенко, который не имел президентского опыта, кажется, испытывал физический страх", - рассказал Олланд журналистам свои впечатления от встречи.

Президент Франции признал, что практические договоренности на той встрече не были достигнуты, но он считает ее успешной, поскольку был установлен контакт между лидерами враждующих стран.

Также в книге приводятся размышления Олланда о том, что Украине могут предоставить летальное вооружение и принять в состав НАТО, но неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он делал данное предположение.

Европейская правда

Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения
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Комментарии — 4
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IP: 185.38.14.---spitfire14.10.2016 23:43
панове, це ница брехня, президент Порошенко уже фізично не в змозі відчувати страх.

це загартований в бізнес-баталіях self-made-man, який збудував власну імперію з нуля, спираючись виключно на свої сили.

зустрічатись із карликом, коли тебе захищають жінка та ліберал в окулярах - не так жахливо, як вмовляти податкового інспектора утриматись від санкцій, які знищать компанію та залишать родину із купою дітей на вулиці.
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IP: 185.11.29.---Mya14.10.2016 22:42
Почему различаются заголовки в русской и украинской версиях Укр. Правды?
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IP: 185.11.29.---Mya14.10.2016 22:40
Спасибо, что подправили заголовок. А то я уже начал думать, что УП копирует газету Вести в информполитике.
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IP: 185.11.29.---Mya14.10.2016 22:37
Мне не нравится заголовок! Он создает впечатление, что украинцы трусы а Путин велик. Как бы там ни было, но Порошенко лидер нации и верховный главнокомандующий поэтому не пишите о том, что он боится и не противопоставляйте страхам Порошенко крутость Путина. Меня это задевает.
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