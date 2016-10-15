Акция "Stop Putin's War" прошла в 70 городах мира

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Суббота, 15 октября 2016, 01:31

В День защитника Украины Украинцы в более чем 70 городах по меньшей мере в 27 странах вышли на акцию "Stop Putin's War In Ukraine 2.0".

Об этом сообщает VIDIA.

Самая первая акция состоялась в Риме - тамошние Украинцы вышли на протест еще накануне.

Как известно, среди главных требований вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники; усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, поскольку российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовуют на фронте.

Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Темы: Европа мир акции
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