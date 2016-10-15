Акция "Stop Putin's War" прошла в 70 городах мира
В День защитника Украины Украинцы в более чем 70 городах по меньшей мере в 27 странах вышли на акцию "Stop Putin's War In Ukraine 2.0".
Об этом сообщает VIDIA.
#StopPutinsWarInUkraine!— UkrkongressLV (@UkrkongressLV) 14 жовтня 2016 р.
Piektdien, 14. oktobrī plkst. 17:00
Rīgā Antonijas ielā 2
(iepretī Krievijas vēstniecībai) pic.twitter.com/M5BzGwWuPg
Самая первая акция состоялась в Риме - тамошние Украинцы вышли на протест еще накануне.
Как известно, среди главных требований вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники; усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, поскольку российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовуют на фронте.
Global #StopPutinsWarInUkraine demonstration in #Brussels pic.twitter.com/Yq3CMbpQhk— UKRinEU (@UA_EUMission) 14 жовтня 2016 р.
У Будапешті приєдналися до міжнародної акції #StopPutinStopWar #StopRussianAggression #StopPutinsWarInUkraine pic.twitter.com/ScUd0IfUTJ— UKR Embassy in HUN (@UKRinHUN) 14 жовтня 2016 р.
Рига долучилась до міжнародної акцї #StopPutinsWarInUkraine-українці і латиші вимагали #StopRussianAggression #LetMyPeopleGo #FreeSushchenko pic.twitter.com/QhIaOrH1uI— UKR Embassy in LVA (@UKRinLatvia) 14 жовтня 2016 р.
Кроме того, активисты требуют освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.