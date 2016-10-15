Российскую "фабрику троллей" заподозрили в мошенничестве

1413 просмотров
0
Суббота, 15 октября 2016, 06:18

УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга усмотрело признаки мошенничества в действиях руководства так называемой питерской "фабрики троллей" — компании, занимающейся публикацией политических комментариев и постов в интернете.

Об этом пишет "Коммерсант".

Проверка проводилась по жалобе бывшей сотрудницы ООО "Интернет-исследования" Людмилы Савчук. Материалы проверки переданы в следственное управление для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Шансы на это весьма высоки, считают петербургские правозащитники, представляющие интересы заявительницы.

Заявление в полицию жительница Санкт-Петербурга Людмила Савчук подавала еще в прошлом году. Сначала ей отказали в возбуждении дела, однако позже УМВД рассмотрело жалобу повторно.
В своем заявлении Савчук указала, что ее заинтересовала вакансия, в которой предлагалось писать сообщения в интернете на заданную тему. Она устроилась в ООО "Интернет-исследования" в январе 2015 года, а уволилась 11 марта. В заявлении с просьбой провести прокурорскую проверку она указала следующие нарушения: ей не был предоставлен трудовой договор при приеме на работу, трудовую книжку у нее не брали и не делали там записи, зарплату платили не полностью, за получение денег она не расписывалась. При этом рабочий день длился 12 часов.

Летом 2015 года Людмила Савчук и "Команда 29" взыскали через суд с "Интернет-исследований" задолженность по заработной плате и моральную компенсацию в 1 руб.

"Суд лишь повод вывести эту достаточно закрытую организацию в публичное поле",— пояснила юрист Дарья Сухих.

После этого организация сменила юридическое лицо и сейчас существует под названием ООО "Тека".

С "Текой" как правопреемником "Интернет-исследований" сейчас судится еще одна бывшая сотрудница — Ольга Мальцева, которую официально не трудоустроили, а затем не выплатили пособие по уходу за ребенком. Рассмотрение ее иска назначено на ноябрь.

17 августа 2016 года, в ходе подготовки иска "Команда 29" получила новую фактуру о "фабрике троллей". В частности, госпожа Мальцева передала правозащитникам массу технических заданий по написанию комментариев и скриншоты из внутренней переписки сотрудников в мессенджере Telegram.

Одним из спонсоров центра интернет-троллей, который базируется в российском Ольгино, считают российского олигарха Малофеева.

Темы: Росcия пропаганда интернет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Россия пытается создать впечатление, что готовится к ядерной войне - СМИ 15 октября 2016, 05:40
Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России 15 октября 2016, 02:58
У оккупантов на Донбассе больше танков, чем у армии Германии - Порошенко 15 октября 2016, 02:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Наші Гроші" рассказали, как сестра "бриллиантового прокурора" завладела 10 га земли
После демобилизации, в зоне АТО не будет ни одного срочника - Полторак
Лещенко заявляет о коррупции вокруг списка санкций в отношении России
Олланд рассказал, как создавали Нормандский формат
Все новости
Киев

5 низовых инициатив, меняющих облик Киева уже сегодня

Видео

Писатели, которых добавили в программы начальной школы, записали видео для учащихся