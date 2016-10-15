АТО: боевики палят из тяжелой артиллерии и минометов на всех направлениях

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Суббота, 15 октября 2016, 07:46

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 42 раза открывали огонь по позициям украинских защитников с применением крупнокалиберных минометов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении состоялось 27 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. Противник продолжает применять тяжелое вооружение. В частности, огонь из артиллерии калибра 122 мм боевики открывали по позициям сил АТО в районах Лебединского, Водяного, Широкиного и Павлополя.

Интенсивность вражеского огня в Водяном усиливалась обстрелами из артиллерии калибра 152 мм, а в других районах - с использованием минометов 120 калибра. В Красногоровке и Марьинке украинские позиции попали под вражеский огонь из вооружения танка, БМП и минометов.

На Луганском направлении зафиксировано 12 провокаций против сил АТО со стороны боевиков. В частности, в районе Новозвановки - с использованием артиллерии 152 калибра, в районе Новоалександровки - из пулеметов и гранатометов различных систем, а в Станице Луганской - из стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник совершил 3 обстрела украинских позиций. В Зайцево российско-оккупационные войска применяли против сил АТО минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, вражеские провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов произошли также в районах Авдеевки и Новгородского.

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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