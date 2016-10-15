Саакашвили: позиция делегации Грузии в ПАСЕ по Украине позорна

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Суббота, 15 октября 2016, 10:30

Губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает позором отказ грузинской делегации голосовать за резолюцию ПАСЕ по Украине.

"То, что грузинская делегация не проголосовала за санкции против России и не поддержала Украину – это стыд и срам", - говорится в комментарии Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.

"По отношению к Украине эта позиция позорная, стыдливая, которая останется черным пятном в истории Грузии", - считает экс-президент.

По его мнению, эта позиция совершенно не отражает мнения грузинского общества.

"Я не видел ни одного грузина, который бы открыто не поддерживал Украину", - уверяет Саакашвили.

"Но мы должны понимать, в какой ситуации сейчас находится Грузия. Грузией управляет крупнейший частный акционер "Газпрома" Иванишвили", - отметил он.

По мнению Саакашвили, нынешняя грузинская власть похожа на власть Виктора Януковича в Украине.

"И так же, как Янукович не продержался, я уверен, что Иванишвили тоже не продержится. Но, конечно, жалко мой народ и стыдно за его так называемых правителей", - сказал Саакашвили.

Как сообщалось, ни один представитель грузинской делегации в ПАСЕ не принимал участия в голосовании ни по одной резолюции по Украине 12 октября.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой признала юридическую ответственность российской власти за действия марионеточных "ДНР" и "ЛНР".

Украинская правда

Темы: Саакашвили Грузия ПАСЕ
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