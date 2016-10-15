В Луганской области от обстрела погибли двое бойцов, ранен гражданский

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Суббота, 15 октября 2016, 10:59

Вследствие артиллерийского обстрела боевиков на Попаснянском направлении в пятницу двое военнослужащих ВСУ погибли, а житель г. Золотое был ранен осколками в собственном доме.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА в субботу.

"Сейчас пострадавшего прооперировали в Попаснянской районной больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Руководитель ЛОВГА Юрий Гарбуз также сообщил, что по пгт. Станица Луганская противник вел огонь из стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: Луганская область
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Комментарии — 2
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk15.10.2016 11:48
Чому сепари відкрито ставлять гаубиці і луплять. США нам передали станції контрбатарейної боротьби. Так де вони? І де та контрборотьба? Вихід лише один-привезти хлопцям свої гаубиці до Києва і спочатку ввалити по АП потім по Генштабі, а далі за списком. А список можна взяти Панамі.
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IP: 93.74.11.---Андрієнко15.10.2016 11:41
Ці втрати знову на совісті нашого головнокомандувача. Бо якби відповідали на ці обстріли так, як треба, то нас не зачіпали б.
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