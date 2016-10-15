В России говорят, что дата саммита "нормандской четверки" не согласована

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Суббота, 15 октября 2016, 13:27

Вопрос о сроках проведения саммита "нормандской четверки" пока не согласован, у экспертов не было достаточно времени для подготовки встречи лидеров.

Об этом заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вопрос (о дате) до конца не согласован. С инициативой очевидно должны выйти немцы, потому что они до этого приглашали (на саммит к себе)", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что "пока не ясно, что обсуждать и что может быть итогом такой встречи, нет ясности".

"У экспертов не было достаточно времени для подготовки", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в принципе готова пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит по Украине в Берлин.

Ранее посол РФ во Франции заявил, что Меркель пригласила лидеров "нормандской четверки" на рабочий ужин в Берлин 19 октября. Подтверждения этой информации со стороны немецкого правительства не было.

Темы: Росcия
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