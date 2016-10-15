Порошенко прибыл в зону АТО

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Суббота, 15 октября 2016, 14:22

Президент Петр Порошенко прибыл в зону АТО.

Об этом 15 октября сообщил спикер главы государства Святослав Цеголко. 

Как известно, ранее глава государства в Харьковской области принял участие в передаче военной техники для армии. Также он сообщил, что в субботу отправится в зону АТО, где встретится с военными, которые в рамках демобилизации 6 волны направляются домой.

Украинская правда

Темы: Порошенко АТО Донбасс
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