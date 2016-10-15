Президент Петр Порошенко прибыл в зону АТО.

Об этом 15 октября сообщил спикер главы государства Святослав Цеголко.

Президент прибув до зони АТО pic.twitter.com/2PvfwtZuPu — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 15, 2016

Как известно, ранее глава государства в Харьковской области принял участие в передаче военной техники для армии. Также он сообщил, что в субботу отправится в зону АТО, где встретится с военными, которые в рамках демобилизации 6 волны направляются домой.

Украинская правда