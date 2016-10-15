Прокуратура обжалует меру пресечения для захватчиков Харьковской ОГА

Прокуратура обжалует решение Киевского райсуда Харькова о возможности выхода под залог подозреваемых в организации и активном участии в массовых беспорядках при захвате Харьковской ОГА в апреле 2014 года Егора Логвинова и Спартака Головачева.

"В понедельник будет подана апелляция", - сказал "Интерфакс-Украина" прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

В свою очередь глава администрации президента Игорь Райнин, отвечая на вопросы журналистов, назвал ситуацию с подозреваемыми в захвате ОГА ярким примером необходимости внесения изменений в "закон Савченко".

"Там проблема глубже - они сидели 2,5 года. В материалах дела доказательства (их вины) и прокуратура требует 5 лет. Т.е. фактически в конце октября по закону Савченко они должны вообще были бы быть освобождены (если бы суд вынес обвинительный приговор - ИФ). Это яркий пример того, что "закон Савченко" нужно изменять", - сказал Райнин.

Он также сообщил, что суд отпустил под круглосуточный домашний арест экс-нардепа от КПУ Аллу Александровскую, подозреваемую в сепаратизме, из-за ее состояния здоровья.

"Она действительно плохо себя чувствует, это очень жесткая мера пресечения - круглосуточный арест, я не вижу здесь проблематики", - сказал Райнин.

Он также выразил уверенность в том, что эти события не повлияют на ситуацию с безопасностью в области: "Нет, абсолютно (не повлияет). Потому что внимание уделяется обороне Харьковской области и на уровне региональном, и на уровне национальном".

Как сообщалось, 13 октября апелляционный суд Харьковской области смягчил меру пресечения подозреваемой в сепаратизме экс-нардепу от КПУ Алле Александровской, сменив содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Ранее Киевский райсуд изменил меру пресечения в отношении Головачева и Логвинова, подозреваемых в организации и активном участии в массовых беспорядках при захвате Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014 года, установив для них возможность внесения залога. 13 октября Головачев вышел на свободу.