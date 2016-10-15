Боевики готовятся к зиме и держат "Грады" у Горловки и Луганска

В районах н.п.Луганск, Стаханов, Горловка и Докучаевск, временно оккупированных боевиками, выявлено наличие танков, САУ, 122-мм реактивных систем залпового огня "Град"

Об этом 15 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, противник продолжает нарушать режим прекращения огня, нарастив вдвое интенсивность огневого воздействия на Мариупольском направлении.

"Противник применял 82-мм и 120-мм минометы и 122-мм и 152-мм артиллерийские системы. Уточнение результатов огневого поражения и корректировки огня осуществляется с применением БПЛА", - отметили в разведке.

К высшей степени боеготовности приводились подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ.

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса готовятся к зимнему периоду и переводят военную технику на зимний режим эксплуатации, отмечают в ГУР.

"Проводятся строевые смотры личного состава соединений и частей 1 и 2 АК в зимней форме одежды. Завершаются мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации.

С целью контроля за выполнением мероприятий в 1 и 2 АК работает комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - сообщили в разведке.

Украинская правда