РФ отправила к берегам Сирии авианосец и атомный крейсер

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Суббота, 15 октября 2016, 17:13

К берегам Сирии из РФ отправился тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в сопровождении боевых кораблей.

Как передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота РФ, поход продлится 4-5 месяцев.

В составе корабельной группы также большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

В состав авиакрыла "Адмирала Кузнецова" вошли новейшие истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33. Кроме того, для крейсера готовили боевые вертолеты Ка-52К "Катран", отмечается в сообщении.

"Цель похода - обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана... особое внимание будет уделено ... реагированию на новые виды современных угроз, такие как пиратство и международный терроризм", - заявили в пресс-службе.

Ранее военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сообщил, что Россия значительно усиливает военное присутствие у берегов Сирии, направляя в Средиземное море "Адмирала Кузнецова".

По его словам, Москва впервые в новейшей истории планирует применять палубную авиацию не в ходе учений, а в боевой обстановке. 

Темы: Росcия Сирия война
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