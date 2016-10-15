Порошенко представил нового главу Харьковщины. Заверил в полной поддержке

Президент Петр Порошенко представил нового главу Харьковской обалсти Юлию Светличную и заявил, что она будет пользоваться "полной поддержкой президента".

Об этом глава государства заявил в ходе визита в Харьков 15 октября.

"Хочу подчеркнуть, что она (Светличная) пользуется полной поддержкой президента. Это является гарантом и залогом того, что я буду уделять большое внимание Харьковщине. Успехи области, которые являются лидером во многих направлениях развития, важны для меня и показательными для государства. Эти успехи являются борьбой за мир ", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что 2 года назад Харьковщина была фронтовой зоной, а зона АТО распространялась на значительную часть Харьковской области.

Порошенко подчеркнул, что успехи Харьковщины являются важной составляющей для решения конфликта на Донбассе и возвращения украинского суверенитета на оккупированных территориях политико-дипломатическим путем.

"Здесь куется оружие для украинской армии, собираются одни из самых больших урожаев, здесь огромный экономический потенциал", - добавил глава государства.

"Восстановление Украины начинается с Харьковщины", - подытожил Порошенко.

Украинская правда