Комплектование армии останется смешанным – Муженко

Украина будет продолжать смешанный принцип комплектования армии.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью "5 каналу", показанном в субботу.

"Мы на сегодняшний день ведем речь о смешанном принципе комплектования. У нас есть как военнослужащие срочной службы, так и военнослужащие службы по контракту", - сказал он.

По словам Муженко, на сегодня из общего количества военнослужащих только 10% срочников.

"И мы будем продолжать такой принцип комплектования, потому что нам необходимо, в том числе, осуществлять подготовку резерва, который при необходимости будет пополнять наши подразделения, доукомплектовывать определенные военные части, которые будут вести соответствующие боевые действия", - сказал начальник Генштаба.

Он также сообщил, что срок подготовки военнослужащих будет увеличен.

"Срок подготовки для военнослужащих срочной службы - было 2, сейчас мы планируем перейти на 3-месячный цикл подготовки, и 2 месяца для военнослужащих по контракту. Тоже, думаю, со следующего года мы перейдем на более длительный срок подготовки", - сказал Муженко.

По его словам, за период 2014-16 годов ВСУ заключили контракт с 85 тысячами военнослужащих. Только в 2016 году контрактниками стали 57 тысяч человек, из них около 6500 офицеров.

Как сообщалось, в субботу президент Петр Порошенко заявил, что с конца октября украинская армия будет контрактной.

"Многие политики нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию. Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой. У нас нет ни дезертиров, ни тех, кто отказывается служить", - сказал президент.

В пятницу министр обороны Степан Полторак заявил, что после демобилизации последней очереди в зоне АТО останутся только военнослужащие по контракту.

Украинская правда