Порошенко назначил руководителя ГУР замглавы АП

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Суббота, 15 октября 2016, 19:33

Президент Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ от 15 октября обнародован на сайте главы государства.

Он также освободил Кондратюка с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны и назначил начальником ГУР Василия Бурбу.

Как известно, заместитель главы АП Андрей Таранов погиб 18 сентября в Киевево время отдыха на Днепре: его скутер столкнулся с другим плавсредством у Гаванского моста.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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IP: 46.211.69.---valiksvp15.10.2016 19:47
Його скутер... бляха, а чого у мене немає скутера! Де він взяв на нього гроші, хоча що з нього тепер візьмеш...
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