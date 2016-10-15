Порошенко: "Серые кардиналы" Путина причастны к попыткам создать "ХНР"

Попытки дестабилизации ситуации в Харькове и создание "Харьковской народной республики" в 2014 году причастны советники и помощники президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 15 октября во время встречи с активом Харьковской области, пишет УНИАН.

"У нас уже есть и показания и полученные в рамках расследования уголовного дела доказательства - указания помощниками и советниками российского президента давались тысячам "туристов", которые приехали из РФ, о том, что они должны были здесь делать, и с какой целью они здесь находились", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что именно в помещении Харьковской ОГА бойцы спецподразделения МВД "Ягуар" в апреле 2014 года в зародыше подавили московский проект так называемой "Харьковской народной республики".

"Именно здесь в помещении Харьковской ОГА бойцами "Ягуара" был нанесен смертельный удар кремлевскому медведю-шатуну, который искал и к счастью не смог найти норы на Слобожанщине, и эти мужественные парни в зародыше подавили проект "ХНР". Они опирались на очень мощную моральную поддержку харьковских патриотов, когда спецназовцы за 19 минут бескровно положили на пол 67 сепаратистов, которые были подготовлены и направлены для того, чтобы дестабилизировать ситуацию", - отметил Порошенко.

Также президент открыл памятную доску в честь бойцов, которые освободили здание Харьковской ОГА 8 апреля 2014 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент встретился с бойцами 8-го полка оперативного назначения Западного территориального командования Национальной гвардии Украины "Ягуар" (Винница) - участниками освобождения здания облгосадминистрации от сепаратистов и участниками АТО. Президенту передали государственный флаг, сохраненный при попытке силового захвата сепаратистами здания ХОГА 6 апреля 2014 года", - говорится в сообщении.

Как известно, в августе 2016 года Генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной.

По данным Луценко, в целом уже привлечены к уголовной ответственности за начало и ведение войны против Украины 39 граждан РФ, из которых 31 - военнослужащие РФ.