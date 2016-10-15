В столичном метро меняли движение: пассажир упал под поезд

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Суббота, 15 октября 2016, 20:27

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир попал под поезд, движение поездов на "синей" ветке метрополитена было изменено.

Об этом вечером 15 октября сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

В результате чрезвычайного происшествия примерно с 19:30 движение поездов было разрешено от станции "Героев Днепра" до "Контрактовой площади" и от "Теремков" до "Олимпийской".

По данным КП, примерно через полчаса движение поездов было полностью восстановлено.

"Пассажира забрала скорая. Живой", - говорится в сообщении КП.

Украинская правда

Темы: Киев метро
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