РФ в Сирии: Жертвами очередных бомбардировок стали 11 человек, 25 ранены

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Суббота, 15 октября 2016, 20:40

В результате авиадуара ВКС России по подконтрольному сирийской оппозиции населенному пункту Тырманин в северной провинции Идлиб погибли 11 человек.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя сил гражданской обороны Васика Харака.

По его данным, ранения получили 25 мирных жителей, которых разместили в полевых госпиталях.

Также в результате авиаудара разрушен склад с медикаментами. 

Как известно, ранее в Минобороны РФ сообщили, что к берегам Сирии отправился тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в сопровождении боевых кораблей.

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IP: 94.231.178.---навроцький15.10.2016 21:50
Россия слетет с котушек
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