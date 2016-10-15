В Донецкой области задержали боевика "Муравья", который атаковал АП

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Суббота, 15 октября 2016, 21:34

В Донецкой области задержали боевика "ДНР", который проходил обучение в России и участвовал в атаках на Донецкий аэропорт.

Об этом 15 октября сообщили в облуправлении Нацполиции.

"20-летний мужчина присоединился к боевикам в апреле 2014 года, сразу после того, как вышел из тюрьмы в Горловке, где отбывал наказание за ограбление. Получил прозвище "Муравей" и был направлен в Ростов (РФ) для прохождения курса молодого бойца", - сообщили в полиции.

В Украину он возвращался в составе колонны бронетехники из БМП и "Уралов". По словам задержанного, среди более 100 человек "личного состава" только около 30 были украинцами, остальные - жители РФ.

"Руководство" направило новобранца в Донецкий аэропорт, где его рота была полностью разбита - в живых осталось только шестеро. После - опять обучение в Ростове, на этот раз на разведчика-диверсанта и участие в боях на подступах к Дебальцево. Там его группа вновь была разбита, а сам "Муравей" получил ранение", - сообщили в Нацполиции.

После лечения боевик взял отпуск, но обратно к "собратьям" не вернулся. 22-летний мужчина переехал в с.Верхнеторецкое, где решил начать новую жизнь.

"При пересечении линии разграничения он был задержан оперативниками. Среди вещей полицейские нашли военный билет "ДНР", сведения о лечении в медицинских учреждениях после ранения и др. Согласно ст. 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении НП.

Еще один сторонник террористов был задержан оперативниками главка в Авдеевке. 27-летний мужчина участвовал в захвате райотдела в Авдеевке в 2014 году, затем охранял это здание в составе НВФ "ДНР" "Русская православная армия". После этого осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпостах города.

Вместе с боевиками отступил в Донецк, но решил вернуться домой в Авдеевку после того, как ему перестали платить деньги.

В полиции отметили, что на прошлой неделе 4 боевика, которые были членами "ДНР", получили сообщение о подозрении за свои противоправные деяния.

"Все они присоединились к террористам, чтобы заработать - кто-то был безработным, а кто-то только что вышел из мест лишения свободы", - сообщили в НП.

Украинская правда

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