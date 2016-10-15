ФСБ РФ расстреляла рыбацкое судно из КНДР: 8 человек ранены, один погиб

В ФБС РФ заявили, что в Японском море в исключительной экономической зоне РФ задержали северокорейское рыбопромысловое судно "Дае Янг 10" под флагом КНДР: при попытке бегства по судну открыли стрельбу, 9 человек получили ранения, один из них скончался.

Информация об инциденте размещена на странице ФСБ РФ.

Согласно сообщению, 15 октября в 5.20 (14 октября в 22.20 по московскому времени) судно под флагом КНДР с экипажем из 48 человек - граждан КНДР - было остановлено для проведения осмотра, на борт судна была высажена осмотровая группа.

"В ходе проведения осмотра на борту судна обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы. Команда судна вела себя агрессивно, отказываясь выполнять требования проверяющих. В 10.55 мск судно начало движение на выход из ИЭЗ РФ в направлении КНДР, команда продолжила агрессивные действия, на предупредительную стрельбу из стрелкового оружия не реагировала", - заявили в ФСБ.

Для недопущения ухода судна-нарушителя с находящимися на нем сотрудниками ФСБ России было принято решение стрелять на поражение из крупнокалиберного пулемета, после чего судно потеряло ход и легло в дрейф.

При этом члены команды судна попытались наброситься на сотрудников ФСБ РФ, в результате чего один из них получил ранение головы.

"Для защиты сотрудников ФСБ РФ была произведена предупредительная стрельба и стрельба на поражение из стрелкового оружия. Ранения получили 9 членов команды судна-нарушителя, один из них скончался. Раненым оказана помощь, команда судна-нарушителя эвакуирована на пограничные корабли, раненых и судно доправляют в российские порты", - отметили в ФСБ.