Встреча Керри и Лаврова по Сирии: Будут искать выход дальше

Переговоры по Сирии, которые проходили 15 октября в Лозанне, закончились без четких результатов.

Как сообщает Немецкая волна, переговоры, которые длились 4,5 часа, завершились без какого-либо финального документа.

Переговорам предшествовала 40-минутная беседа госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также Керри частно встретился с саудовским главой МИД Аделем аль-Джубейрой.

"Мы работаем очень напряженно", - сказал Керри журналистам в присутствии восьми других дипломатов.

Также Керри охарактеризовал данные переговоры как "очень взвешенную дискуссию" после долгой паузы.

"Были некоторые сложные моменты, когда было очевидно напряжение, но все были конструктивными", - отметил госсекретарь США о встрече, на которой присутствовали представители давних оппонентов на Ближнем Востоке - Тегерана и Рияда.

Подходов к прессе российского министра Лаврова не планируется, сообщает "Интерфакс". Глава МИД РФ сообщил, что участники многосторонних переговоров по Сирии в Лозанне договорились продолжить контакты в ближайшее время.

"Есть несколько идей, которые сегодня обсуждали в этом кругу и которые представляют достаточно влиятельные страны, которые могут влиять на ситуацию", - сказал Лавров.

Как известно, двусторонняя встреча по Сирии между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым проходила 15 октября в швейцарской Лозанне. По информации Reuters, переговоры будут проходить с участием министров иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Катара, Ирана, Иордании и Египта.