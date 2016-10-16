Американские военные сообщили о неудачном пуске ракеты КНДР
Вооруженные силы США заявили, что КНДР провела неудачное испытание баллистической ракеты.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона командующий ВМС США Гэри Росс, передает Reuters.
Отмечается, что ракета "Мусудан", была запущена вблизи города Кусонг, расположенного в северо-западной части КНДР.
При этом Росс не сообщил никаких подробностей о причинах неудачного запуска, однако отметил, что для США угрозы не было.
"Мы решительно осуждаем это и другие недавние ракетные испытания Северной Кореи", - сказал он.
По его словам, США призвали Северную Корею "воздержаться от действий, которые могут еще более повысить напряженность в регионе".