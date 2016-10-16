Американские военные сообщили о неудачном пуске ракеты КНДР

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Воскресенье, 16 октября 2016, 02:44

Вооруженные силы США заявили, что КНДР провела неудачное испытание баллистической ракеты.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона командующий ВМС США Гэри Росс, передает Reuters.

Отмечается, что ракета "Мусудан", была запущена вблизи города Кусонг, расположенного в северо-западной части КНДР.
При этом Росс не сообщил никаких подробностей о причинах неудачного запуска, однако отметил, что для США угрозы не было.

"Мы решительно осуждаем это и другие недавние ракетные испытания Северной Кореи", - сказал он.

По его словам, США призвали Северную Корею "воздержаться от действий, которые могут еще более повысить напряженность в регионе".

Темы: США КНДР
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