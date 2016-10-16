В давке на религиозном мероприятии в Индии погибли более 20 человек

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Воскресенье, 16 октября 2016, 04:41

По меньшей мере 24 человека погибли в результате давки на индуистской церемонии на севере Индии.

Об этом сообщает ВВС.

В религиозном мероприятии в городе Варанаси участвовали многие тысячи последователей индуистского гуру Джая Гурудева.

По сообщениям индийских СМИ, давка произошла, когда полиция попыталась оттеснить людей, чтобы разгрузить мост. В это время, как сообщают, в толпе кто-то сказал, что мост рушится, и это спровоцировало панику.

Давки - не редкость в Индии, где на религиозные и политические мероприятия часто приходит огромное количество людей, а меры безопасности часто бывают неудовлетворительными.

В октябре 2013 года в штате Мадхья-Прадеш жертвами давки стали более 110 человек.

Темы: Индия
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