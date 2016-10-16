Трамп предложил Клинтон пройти тест на допинг

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил своему основному сопернику – демократу Хиллари Клинтон пройти тест на допинг перед следующими дебатами.

Об этом сообщает CNN.

Ранее в субботу Трамп предположил, что Клинтон перед дебатами, которые прошли в минувшее воскресенье, приняла допинг, чтобы выступить лучше.

По словам республиканца, Клинтон в начале дебатов была более энергичной, а к концу дискуссии стала слабее.

При этом никаких доказательств того, что Клинтон принимала допинг, Трамп не привел.

В штабе Клинтон заявили, что Трамп пытается подавить активность избирателей своей "постыдной попыткой сорвать выборы за несколько недель до того, как они пройдут".