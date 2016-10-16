Боевики обстреляли контрольный пункт "Марьинка"

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Воскресенье, 16 октября 2016, 09:42

В субботу террористы из минометов обстреливали контрольный пункт "Марьинка", где несут службу пограничники.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы, в субботу из населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории, российско-террористические войска вели минометный обстрел по позициям контрольного поста "Марьинка".

Никто из украинских защитников не пострадал. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Украинская правда

Темы: АТО Пограничная служба
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