Австралийский художник нарисовал мурал в Авдеевке, чтобы привлечь внимание мира

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Воскресенье, 16 октября 2016, 11:07

Австралийский художник Гвидо Ван Хелтен нарисовал мурал на одном из домов в Авдеевке, на котором изобразил портрет местной учительницы украинской литературы.

Об этом сообщает координатор проекта ArtUnitedUs Гео Лерос в Facebook, пишет УНИАН.

 

Автор разместил мурал на доме, возле которого в результате обстрелов в 2014 году тяжело ранили мужа героини.

"Это портрет учительницы средней школы в Авдеевки, она преподает украинскую литературу. Во время обстрела Авдеевки в 2014 году ее мужа тяжело ранило в двадцати метрах от этого дома, где изображена фреска. Сам дом расположен перед "зеленкой", за которой находятся сепаратисты. Эта работа несет в себе огромную силу в выражении лица этого человека. Цель этой работы – привлечь мировую общественность к этой территории, где ежедневно гремят взрывы минометов", - говорится в сообщении.

"В течение этих двух дней, пока мы рисовали, по украинской территории в двух километрах от нас было совершено более 100 ударов", - добавил координатор.

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