Полозов говорит, что в Крыму против него хотят возбудить дело

Против российского адвоката Николая Полозова, который защищает Ахтема Чийгоза, в Крыму собираются возбудить уголовное дело.

Об этом он заявил в эфире "Громадського" в субботу.

"Против меня в Крыму сейчас собираются возбуждать уголовное дело. Идет доследственная проверка по двум статьям — 319-й и 297-й Уголовного кодекса РФ "оскорбление представителя власти" и "неуважение к суду и к участникам процесса". Вроде от моего имени были какие-то публикации в интернете в отношении прокурора по делу Чийгоза", - сообщил адвокат.

"Здесь важны не номера статей, по которым они хотят привлечь, а сам факт давления на защиту. Поскольку я, в отличие от многих крымских адвокатов, все-таки человек, который приехал, в этом плане у меня немного больше свободы, чем у них. У них там семьи живут и осуществлять давление на них очень легко", - отметил Полозов.

По словам адвоката, на его примере российские власти хотят показать, что защищать крымских татар и украинских политзаключенных в России опасно.

"Если все-таки им удастся "продавить" меня, осуществить это давление и возбудить уголовное дело, это будет очень печальный сигнал для всех. Это будет означать, что без защиты останутся все эти люди. Я надеюсь этого не произойдет. Пока я не собираюсь останавливать свою работу в Крыму, я продолжаю защищать Ахтема Чийгоза и надеюсь, что в споре, кто сильнее — я или российские власти, — я окажусь сильнее", - сказал Полозов.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от остальных обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Пострадавшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Украинская правда