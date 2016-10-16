Боевики обстреляли Попасную, в поликлинике вылетели окна

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Воскресенье, 16 октября 2016, 14:46

Боевики в субботу вечером обстреляли город Попасная Луганской области.

Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" мэр города Юрий Онищенко.

По его словам, обстрел начался в субботу вечером и продолжался несколько часов.

"В здании поликлиники повылетали все окна. Рядом повреджено два жилых 2-этажных дома. 1 снаряд попал в квартиру", - рассказал мэр Попасной.

Также, по его словам, разрушено около 10-15 хозпостроек.

Как сообщил Онищенко, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Украинская правда

Темы: Луганская область АТО
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