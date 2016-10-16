Судья Царевич перед увольнением одолжила 400 тысяч и купила машину за полмиллиона

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Воскресенье, 16 октября 2016, 15:31

Бывшая судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич перед увольнением с должности взяла в долг 400 тыс. гривен и приобрела авто стоимостью 432 тыс. грн.

Данные об этом содержатся в декларации судьи, обнародованной на сайте НАПК.

Согласно опубликованным данным, доходы Царевич в 2016 году составили 141 тыс. 338 грн и являются заработной платой, полученной по основному месту работы. По данным декларации судьи за 2015 год, Царевич заработала 176 тыс. 989 гривен.

По данным декларации, 1 сентября 2016 года Царевич взяла в долг 400 тыс. грн. у гражданина Украины Радомира Короля, 23 сентября - стала владелицец авто КИА RIO 2016 выпуска стоимостью 432 тыс. грн.

Также судья задекларировала квартиру в Днепровском районе Киева площадью 63,34 кв.м., в права на которую вступила в ноябре 2012 года.

Как отметил на своей странице в Facebook адвокат активистов Автомайдана Роман Маселко, ссуду, которую Царевич указала в своей декларации, она взяла у человека, который "сам (или его полный тезка) за прошлый год не заработал ни копейки и не имеет ни квартиры, ни машины, ни депозитов и живет с мамой".

Данные декларации человека по фамилии Король обнародованы на сайте Минэкономразвития и торговли Украины, он является директором ГП "Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт трубной промышленности".

Как известно, 29 сентября президент Петр Порошенко уволил судью Печерского райсуда Оксану Царевич в связи с нарушением присяги.

Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, открытое в отношении судьи Царевич, принял решение о внесении представления Президенту об освобождении от должности этой судьи.

Как известно,  Царевич была одной из судей, которые выносили заведомо неправомерные решения в отношении активистов Автомадана на базе сфальсифицированных гаишниками протоколов. Дело касалось поездки более 1500 человек в Межигорье в конце декабря 2013 года. Ранее прокуратура Киева допросила Царевич по подозрению в вынесении заведомо неправомерных решений в отношении активистов Автомайдана.

Кроме того, дело в отношении Царевич было переквалифицировано, поскольку выяснилось, что "у нее были личные интересы". Представитель киевской прокуратуры не уточнила, о чем именно идет речь, пояснив, что "это тайна следствия".

11 марта 2015 года Винницкий городской суд избрал мерой пресечения для судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич личные обязательства сроком на 2 месяца с необходимостью носить электронный браслет.

В июле 2015 года Царевич опять взялась вершить правосудие.

Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, открытое в отношении судьи Царевич, принял решение о внесении представления президенту об освобождении от должности этой судьи.

29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил судью Печерского райсуда Оксану Царевич за нарушение присяги. 

Украинская правда

Темы: суд декларация
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